Вольхин: в матче с «Уралмашем» на русских ребятах в «Зените» будет больше ответственности

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Кубка России, в котором санкт-петербургский клуб встретится с екатеринбургским «Уралмашем».



«Мы серьёзно подготовились к этой игре. Знаем, что за нас смогут сыграть только два легионера, поэтому на русских ребятах будет больше ответственности. Но никто не боится этого, готовы помочь команде всем, чем сможем! Именно для этого мы здесь и собрались — готовы к ответственности и готовы оставить всех себя на площадке ради победы», — приводит слова Игоря Вольхина официальный сайт «Зенита».



Встреча между «Зенитом» и «Уралмашем» состоится 25 января в Екатеринбурге. Начало матча в 17:00 по московскому времени.