Результаты всех матчей НБА 25 января, турнирная таблица
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25 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 115:133
«Финикс Санз» – «Шарлотт Хорнетс» – 128:97
«Даллас Маверикс» – «Вашингтон Уизардс» – 126:127
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Денвер Наггетс» – 98:99
«Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» – 105:103
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 98:95
«Индиана Пэйсерс» – «Чикаго Буллз» – 116:110
В настоящий момент турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции возглавляет «Денвер». Команда одержала 34 победы и потерпела 14 поражений. В Восточной конференции НБА лидирует «Бостон» (35 побед, 14 поражений).
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