Результаты всех матчей НБА 25 января, турнирная таблица

25 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 115:133

«Финикс Санз» – «Шарлотт Хорнетс» – 128:97

«Даллас Маверикс» – «Вашингтон Уизардс» – 126:127

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Денвер Наггетс» – 98:99

«Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» – 105:103

«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 98:95

«Индиана Пэйсерс» – «Чикаго Буллз» – 116:110



В настоящий момент турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции возглавляет «Денвер». Команда одержала 34 победы и потерпела 14 поражений. В Восточной конференции НБА лидирует «Бостон» (35 побед, 14 поражений).