Леброну осталось 177 очков до рекорда Абдул-Джаббара
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После очередной игры регулярного чемпионата НБА звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их теперь 38 210.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на своей площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:115. Джеймс набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету также восемь подборов и семь ассистов. В составе победителей чаще всего кольцо «озёрников» поражал Пол Джордж. В его активе 27 очков, девять подборов и четыре передачи.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
Новость по темеЛеброн Джеймс установил рекорд НБА
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