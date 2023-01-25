Леброну осталось 177 очков до рекорда Абдул-Джаббара

После очередной игры регулярного чемпионата НБА звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их теперь 38 210.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на своей площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:115. Джеймс набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету также восемь подборов и семь ассистов. В составе победителей чаще всего кольцо «озёрников» поражал Пол Джордж. В его активе 27 очков, девять подборов и четыре передачи.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: