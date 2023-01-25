МБА оказалась сильнее «Темпа-СУМЗ-УГМК» в первом матче 1/4 финала Кубка России
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Московская МБА обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области в первом матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу. Встреча состоялась на стадионе «Темп» в Ревде и завершилась победой гостей паркета со счётом 77:63.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. 13 баллов на счету Антона Пушкова. Ещё 11 очков набрал Даниил Касаткин.
В составе команды «Темпа-СУМЗ-УГМК» по 10 очков набрали Дмитрий Макеев, Максим Колюшкин и Алан Макиев. Девять баллов на счету Ивана Пынько.
Ответный матч 1/4 финала пройдёт в Москве 10 февраля.
Напомним, в других встречах 1/4 финала сыграют следующие пары: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, «Уралмаш» — «Зенит» и «Химки» — «Руна».
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