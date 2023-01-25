«Единственный в своём роде». Кавай Леонард – о близости Леброна к рекорду Абдул-Джаббара

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», американец Кавай Леонард высказался о близости звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам за карьеру.

Напомним, в минувшем матче с «Клипперс» Леброн набрал 46 очков, остановившись в 177 очках от достижения Абдул-Джаббара. Также Джеймс установил очередной рекорд НБА, набрав 40+ очков в матчах с 30 командами лиги.

«Я и не задумывался об этом, пока он не стал приближаться. Перед вами единственный в своём роде талант, и вы видите это. Он определённо является вдохновением для каждого», – сказал Леонард на послематчевой пресс-конференции.

Свой следующий матч «Лейкерс» проведут завтра, 26 января. Они сыграют на домашней площадке с «Сан-Антонио Спёрс».

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