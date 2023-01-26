Дэнни Грин планирует вернуться на паркет 1 февраля
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Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Дэнни Грин дебютирует в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации 1 февраля в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает ESPN.
В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию Сиксерс». Летом 2022 года Грин был обменян в «Мемфис» вместе с пиком первого раунда на Де’Энтони Мелтона.
За нынешний сезон Грин должен заработать $ 10 млн, после чего станет неограниченно свободным агентом.
«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 21 победу и потерпев 16 поражений.
Грин является трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
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