Дабл-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Денвером»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:99.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 33 очка, 14 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джру Холидэй, который набрал 20 очков, пять подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Аарон Гордон. На его счету дабл-дабл: 26 очков, 13 подборов и четыре передачи. Также стоит отметим американского разыгрывающего Бонса Хиланда, который набрал 15 очков, три подбора и только три передачи.