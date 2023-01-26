Дабл-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Денвером»
Поделиться
В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:99.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 33 очка, 14 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джру Холидэй, который набрал 20 очков, пять подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Аарон Гордон. На его счету дабл-дабл: 26 очков, 13 подборов и четыре передачи. Также стоит отметим американского разыгрывающего Бонса Хиланда, который набрал 15 очков, три подбора и только три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
107 : 99
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Холидэй - 20, Коннотон - 19, Миддлтон - 10, Аллен - 7, Инглс - 5, Лопес - 5, Нвора - 5, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Картер, Мамукелашвили, Портис, Хилл
Денвер Наггетс: Гордон - 26, Хиланд - 15, Браун - 12, Грин - 11, Смит - 10, Чанчар - 9, Браун - 8, Ннаджи - 6, Джордан - 2, Гиллеспи, Йокич, Колдуэлл-Поуп, Маррей, Портер, Рид, Уайт, Уотсон
Комментарии
- 26 января 2023
-
06:31
-
06:29
-
00:42
- 25 января 2023
-
23:54
-
22:55
-
22:38
-
21:22
-
21:03
-
20:08
-
19:58
-
19:00
-
18:43
-
17:54
-
16:43
-
15:52
-
15:40
-
15:28
-
14:46
-
13:22
-
13:04
-
12:32
-
12:14
-
11:42
-
10:45
-
10:29
-
09:52
-
09:31
-
09:21
-
09:12
-
08:47
-
07:14
-
06:21
-
06:10
-
01:57
-
01:54
Партнерский контент