Дабл-даблы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» переиграть «Сан-Антонио»

В рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на своей площадке «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 113:104 в пользу хозяев площадки.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон, который записал на свой счёт 25 очков.



В составе победителей отличился Энтони Дэвис, в активе которого дабл-дабл — 21 набранное очко и 12 подборов. 38-летний звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс также отметился дабл-даблом, набрав 20 очков и отдав 11 результативных передач. Кроме того, у форварда девять подборов.



«Лейкерс» после 49 матчей регулярного чемпионата располагаются на 13-м месте в Западной конференции.