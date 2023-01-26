Дабл-даблы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» переиграть «Сан-Антонио»
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В рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на своей площадке «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 113:104 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон, который записал на свой счёт 25 очков.
В составе победителей отличился Энтони Дэвис, в активе которого дабл-дабл — 21 набранное очко и 12 подборов. 38-летний звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс также отметился дабл-даблом, набрав 20 очков и отдав 11 результативных передач. Кроме того, у форварда девять подборов.
«Лейкерс» после 49 матчей регулярного чемпионата располагаются на 13-м месте в Западной конференции.
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 21, Джеймс - 20, Беверли - 18, Уэстбрук - 14, Хатимура - 12, Шрёдер - 9, Брайант - 8, Браун - 6, Кристи - 5, Габриэль, Джонс, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон, Уокер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Коллинс - 16, Сохан - 14, Брэнэм - 11, Бэйтс-Диоп - 11, Макдермотт - 9, Ричардсон - 7, Джонс - 6, Пёлтль - 5, Барлоу, Бэсси, Васселл, Джонсон, Дьенг, Лэнгфорд, Роби, Уэсли
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