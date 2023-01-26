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Результаты всех матчей НБА 26 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 26 января, турнирная таблица
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26 января состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно 10 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня:

«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 126:120
«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 137:133
«Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» — 107:99
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 102:111
«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» 132:137
«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 103:108
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 122:120
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — 134:124
«Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс» — 95:113
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:104

Турнирную таблицу НБА в Западной конференции по-прежнему возглавляет «Денвер», который одержал 34 победы и потерпел 15 поражений в этом сезоне. На Востоке лидирует «Бостон Селтикс», в активе которого 35 побед при 14 поражениях.

Турнирная таблица НБА
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