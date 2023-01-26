Результаты всех матчей НБА 26 января, турнирная таблица

26 января состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно 10 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня:



«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 126:120

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 137:133

«Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» — 107:99

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 102:111

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» 132:137

«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 103:108

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 122:120

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — 134:124

«Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс» — 95:113

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:104



Турнирную таблицу НБА в Западной конференции по-прежнему возглавляет «Денвер», который одержал 34 победы и потерпел 15 поражений в этом сезоне. На Востоке лидирует «Бостон Селтикс», в активе которого 35 побед при 14 поражениях.