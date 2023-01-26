«Локомотив-Кубань» подписал экс-форварда «Майами» и «Вашингтона»

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» официально объявил о подписании контракта с тяжёлым форвардом Окаро Уайтом.



Соглашение с 30-летним американским баскетболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.



Окаро Уайт ранее уже выступал в Единой лиге ВТБ за казанский УНИКС и становился серебряным призёром чемпионата в сезоне-2020/2021, а также доходил до финала Еврокубка.



Профессиональную карьеру Окаро Уайт начинал в 2014 году в составе «Виртуса». Кроме того, форвард выступал за греческий «Панатинаикос» и клубы НБА — «Майами Хит» и «Вашингтон Уизардс».



«Локомотив-Кубань» после первого этапа Единой лиги ВТБ располагается на шестом месте в турнирной таблице. Второй этап турнира начнётся 28 января.