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«Локомотив-Кубань» подписал экс-форварда «Майами» и «Вашингтона»

«Локомотив-Кубань» подписал экс-форварда «Майами» и «Вашингтона»
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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» официально объявил о подписании контракта с тяжёлым форвардом Окаро Уайтом.

Соглашение с 30-летним американским баскетболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Окаро Уайт ранее уже выступал в Единой лиге ВТБ за казанский УНИКС и становился серебряным призёром чемпионата в сезоне-2020/2021, а также доходил до финала Еврокубка.

Профессиональную карьеру Окаро Уайт начинал в 2014 году в составе «Виртуса». Кроме того, форвард выступал за греческий «Панатинаикос» и клубы НБА — «Майами Хит» и «Вашингтон Уизардс».

«Локомотив-Кубань» после первого этапа Единой лиги ВТБ располагается на шестом месте в турнирной таблице. Второй этап турнира начнётся 28 января.

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