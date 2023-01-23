«Спасибо, Джошиа!» Грэй покинул «Локомотив-Кубань»

29-летний американский защитник Джош Грэй покинул расположение краснодарской команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«ПБК «Локомотив-Кубань» благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», – говорится на сайте команды.

Отмечается, что краснодарцы воспользовались опцией контракта, которая позволяет выйти из текущего соглашения о сотрудничестве. Грэй заключил контракт с «Локо» по ходу сезона-2022/2023.

В составе краснодарцев баскетболист принял участие в пяти встречах в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,8 очка, 1,6 передачи и один подбор за 16,2 минуты на паркете.

«Локомотив-Кубань» по итогам первого этапа занимает общее шестое место с 34 очками.