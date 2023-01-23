«Спасибо, Джошиа!» Грэй покинул «Локомотив-Кубань»
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29-летний американский защитник Джош Грэй покинул расположение краснодарской команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«ПБК «Локомотив-Кубань» благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», – говорится на сайте команды.
Отмечается, что краснодарцы воспользовались опцией контракта, которая позволяет выйти из текущего соглашения о сотрудничестве. Грэй заключил контракт с «Локо» по ходу сезона-2022/2023.
В составе краснодарцев баскетболист принял участие в пяти встречах в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,8 очка, 1,6 передачи и один подбор за 16,2 минуты на паркете.
«Локомотив-Кубань» по итогам первого этапа занимает общее шестое место с 34 очками.
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