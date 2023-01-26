Лиллард — о рекорде: всё получилось очень легко

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал своё выступление в матче с «Ютой» (134:124).



Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне, набрав 60 очков. Кроме того, Дэмьен провёл самую эффективную игру в истории НБА с 60 и более набранными очками — Лиллард реализовал 89,8% бросков.



«Каждый раз, когда удаётся набрать 60 очков, это особенное событие. Но в этот раз всё получилось очень легко. Я играл так, как нужно. Нам была нужна победа, так что я вышел атаковать и играть агрессивно, но не сказал бы, что это тот случай, когда ловишь кураж и всё залетает.



Сегодня всё давалось просто. Я вышел на площадку и брал то, что мне давали. Было ощущение, что всё делаю правильно: пасую, бросаю, прохожу», — приводит слова Лилларда BasketNews.

Новость по теме Дэмьен Лиллард установил новый рекорд НБА в матче с «Ютой»