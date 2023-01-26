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Спортивный директор «Партизана» высказался о переходе Кампаццо в «Црвену Звезду»

Спортивный директор «Партизана» высказался о переходе Кампаццо в «Црвену Звезду»
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Спортивный директор «Партизана» Зоран Савич высказался о переходе аргентинского разыгрывающего Факундо Кампаццо в «Црвену Звезду».

«Тот факт, что «Црвена Звезда» смогла найти ресурсы для подписания новых игроков, стал неожиданностью для всех. Платить по € 100 тыс. в месяц такому игроку, как Кампаццо, кажется невероятным, особенно для команды с Балканского полуострова. Но играют они хорошо», — приводит слова Савича Eurohoops.

Напомним, аргентинский разыгрывающий пока не сможет помочь своей команде в Евролиге, поскольку сербскому клубу запрещено заявлять новых игроков и тренеров. Кампаццо может играть только в Адриатической лиге до снятия запрета.

У сербского клуба есть просроченная кредиторская задолженность, и он не предоставил лиге необходимую информацию о её погашении.

Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.

До этого Кампаццо на протяжении двух сезонов выступал за «Денвер Наггетс». В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и делал 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

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