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Тарик Блэк: Коби Брайант учил нас чему-то большему, чем просто баскетбол

Тарик Блэк: Коби Брайант учил нас чему-то большему, чем просто баскетбол
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Тарик Блэк поделился воспоминаниями о последней встрече с Коби Брайантом.

«Я восстанавливался после травмы и прилетел в Лос-Анджелес. Он сказал мне, что гордится мной. «Смотри — у тебя есть сын, ты женат, ты занимаешься своим делом. Горжусь тобой», — сказал он мне. И через неделю после этого разговора… Чёрт возьми… Мои воспоминания о Коби Брайанте — это личные беседы, только я и он. Текстовые сообщения, ценность отношений, равенство, которое мы с ним построили. Он учил нас всех чему-то большему, чем просто баскетбол», — приводит слова Тарика Блэка Eurohoops.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби, Джианна Брайант, и ещё семь пассажиров.

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