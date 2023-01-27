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Результаты всех матчей НБА 27 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 27 января, турнирная таблица
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27 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Чикаго Буллз» – 111:96
«Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» – 122:130
«Бостон Селтикс» – «Нью-Йорк Никс» – 117:120 ОТ
«Хьюстон Рокетс» – «Кливленд Кавальерс» – 95:113
«Финикс Санз» – «Даллас Маверикс» – 95:99
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 138:100

В третьем матче самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить седьмого номера американца Джейлена Брауна, который записал на свой счёт 22 очка, девять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 37 очков, девять подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который набрал 29 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

Турнирная таблица НБА
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