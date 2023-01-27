Звезда «Бруклина» рассчитывает остаться в команде

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассчитывает заключить с руководством клуба новый долгосрочный контракт.

«Что касаемо пребывания Кайри в «Нетс», то на сегодняшний день с клубом не было серьёзных разговоров. Главное желание моего клиента – сделать «Бруклин» своим постоянным домом. И мы рассчитываем именно на долгосрочный контракт», – приводит слова агента 30-летнего игрока Bleacher Report.

Действующее соглашение Ирвинга рассчитано до конца сезона-2022/2023 ($ 36,5 млн). В межсезонье баскетболист выйдет на рынок свободных агентов.

В текущем сезоне защитник принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, делая 5,2 передачи и 5,1 подбора при реализации бросков 48,8%, где 37,6% – трёхочковые.