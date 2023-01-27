«Они ещё младенцы». Чарльз Баркли высказался о неудачах «Хьюстона»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал неудачные выступления «Хьюстон Рокетс» в текущем сезоне.

«Если не возражаете, то выступлю в защиту «Рокетс», но при этом это никак не оправдывает их. Эти парни – дети. Им только предстоит научиться побеждать. Они ещё младенцы», – заявил Баркли во время эфира шоу NBA on TNT.

Игроки «Хьюстона» в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА занимают 15-е, последнее место в Западной конференции с 11 победами при 38 поражениях. «Рокетс» входят в тройку худших команд по защитному рейтингу (117,3 – 28-е место) и занимают последнюю строчку в рейтинге нападения (109,6).

Следующую игру «Хьюстон Рокетс» проведёт с «Детройт Пистонс» на выезде 29 января (3:00 мск).