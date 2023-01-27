Чарльз Баркли сравнил голосование Матча всех звёзд НБА с выборами президента США

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли сравнил голосование к Матчу всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации с выборами президента Соединённых Штатов Америки.
«Мы позволили болельщикам принимать участие в голосовании. А теперь посмотрите, что произошло в прошлый раз, когда они выбирали президента США», – заявил Баркли во время эфира шоу NBA on TNT.
Позже Баркли дал пояснение, что его слова относились не к действующему президенту США Джо Байдену, а к Дональду Трампу, 45-му президенту Штатов.
Напомним, стали известны участники стартовых составов Матча всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА со стороны Запада и Востока. Капитаны Леброн Джеймс (Запад) и Яннис Адетокунбо (Восток) будут отбирать оставшихся участников, которые станут известны позднее, через специальный драфт.
Ранее эксперт TNT заявил, что лигу будет ждать один из самых мощных дедлайнов в истории.
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