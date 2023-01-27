Тристан Томпсон стал аналитиком на телеканале ESPN
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Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон, последний раз появлявшийся на площадке Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2021/2022, дебютировал на телевидении. 31-летний Томпсон стал аналитиком в программе NBA Today на телеканале ESPN.
За свою профессиональную карьеру канадец принял участие в 730 матчах за 11 сезонов, в среднем набирая девять очков, делая 8,4 подбора и одну результативную передачу при реализации бросков 51,9% и штрафных 60,5%, проводя на площадке 26,8 минуты.
Томпсон был известен игрой под чужим кольцом – за карьеру он совершал 3,3 подбора в нападении. Наилучший показатель – четыре подбора в среднем – он продемонстрировал в сезоне-2018/2019, будучи игроком «Кливленда».
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