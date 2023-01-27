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«Автодор» назначил четвёртого тренера за сезон

«Автодор» назначил четвёртого тренера за сезон
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Бранислав Вичентич будет назначен на пост главного тренера саратовского баскетбольного клуба «Автодор». Об этом сообщает официальный сайт команды.

В тренерский штаб сербского специалиста также войдёт Деян Парежанин, ранее работавший в баскетбольном клубе «Астана» (Казахстан). Примечательно, что «Автодор» в четвёртый раз за текущий сезон меняет рулевого.

51-летний Вичентич в Российской Федерации известен по выступлениям в качестве игрока за «Локомотив» (Минеральные Воды) и казанский УНИКС, цвета которых он защищал с 2000 по 2002 год.

Ранее сербский специалист возглавлял клуб «Токио Эртфрендс Зет», который выступает в японской баскетбольной лиге.

Следующий матч «Автодор» проведёт с БК «Самара» на своей площадке 29 января (15:00 мск).

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