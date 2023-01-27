Гэри Харрис: Банкеро — не обычный новичок

Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Гэри Харрис высказался об игре первого номера драфта НБА – 2022 итальянского форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро.



«Банкеро — не обычный новичок. Он абсолютно необычный. Он целеустремлённый. Он готов учиться. Он хочет тренироваться. При этом он быстро учится, а ему всего 20 лет. Позади половина сезона, в я ещё ни разу не видел новичка, который был бы настолько сконцентрированным и зрелым. Он уже особенный», — приводит слова Харриса Eurohoops.



Банкеро в нынешнем, дебютном для него сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, набирая в среднем 20,8 очка, совершая 6,4 подбора и отдавая 3,9 результативной передачи.