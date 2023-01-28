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О'Нил: если Хатимура не поможет «Лейкерс» выиграть титул, то даже слышать о нём не хочу

О'Нил: если Хатимура не поможет «Лейкерс» выиграть титул, то даже слышать о нём не хочу
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Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный центровой Шакил О'Нил высказался о новом игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимуре.

«Я даже не знаю, кто это такой, чёрт побери. Мы пытаемся выиграть чемпионат. Кто это? Вот серьёзно. Покажите мне его фотографию. Он умеет играть? Я никогда не слышал о нём. Мы отдали Кендрика Нанна, он ничего не делал, это да. Но для моих «Лейкерс» главное – это победа в чемпионате. Если этот парень не поможет выиграть титул, то я даже не хочу его видеть. Я не знаю, кто это такой. Если хотите произвести на меня впечатление — приобретите Брэдли Била. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Шакила О'Нила Lakers Daily.

Напомним, Хатимура перешёл в «Лейкерс» в результате обмена с «Вашингтон Уизардс».

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