НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Дюрант и Карри не входят в топ-5

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.

По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге занимает центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, набирающий в текущем сезоне 25,1 очка, 11 подборов и 9,9 передачи.

Далее за сербским баскетболистом следуют центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, не попавший в стартовую пятёрку Матча всех звёзд НБА, и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

Замыкают пятёрку претендентов на MVP тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.