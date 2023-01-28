«Чикаго» дал оценку Алексу Карузо при возможном обмене

Руководство «Чикаго Буллз» рассчитывает получить за разыгрывающего Алекса Карузо как минимум два драфт-пика первого раунда в случае потенциального обмена. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн на платформе Substack.

28-летний баскетболист присоединился к «быкам» в 2021 году, заключив четырёхлетний контракт на общую сумму в размере $ 37 млн. Заработная плата защитника за сезон-2024/25 ($ 9,8 млн) частично гарантированная.

В текущем сезоне Карузо принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 5,5 очка, 3,3 передачи и три подбора при реализации бросков 43%, где 38,7% – трёхочковые.



«Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 22 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Орландо Мэджик» на выезде 29 января (3:00 мск).