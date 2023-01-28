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«Мы вернёмся на прежний уровень «Химок». Андрей Мальцев — о задачах клуба

«Мы вернёмся на прежний уровень «Химок». Андрей Мальцев — о задачах клуба
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Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поставленные задачи перед командой на нынешний сезон.

«Когда мы собирали команду, мы чётко понимали, что, не умаляя силу других команд, но есть большая тройка – это «Руна», «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК», и что на этой стадии нашего развития мы можем занять место рядом с ними. У этих клубов опыт, состав сыгранный. Мы же оставили только пять человек, восемь человек взяли новых. И говорить о том, что мы сразу должны заиграть, было нельзя.

Но мы очень здорово поработали летом. Мы ездили в Кисловодск на среднегорье, провели очень много товарищеских матчей, где тоже играли под нагрузкой. Некоторым парням было тяжело, но я благодарен, что они это вытерпели. Сейчас они и сами видят, что оно того стоило. Ну а дальше – планомерно развиваться, точечно усиливаться, и мы вернёмся на прежний уровень «Химок», – сказал Мальцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

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