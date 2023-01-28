«Мы вернёмся на прежний уровень «Химок». Андрей Мальцев — о задачах клуба

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поставленные задачи перед командой на нынешний сезон.
«Когда мы собирали команду, мы чётко понимали, что, не умаляя силу других команд, но есть большая тройка – это «Руна», «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК», и что на этой стадии нашего развития мы можем занять место рядом с ними. У этих клубов опыт, состав сыгранный. Мы же оставили только пять человек, восемь человек взяли новых. И говорить о том, что мы сразу должны заиграть, было нельзя.
Но мы очень здорово поработали летом. Мы ездили в Кисловодск на среднегорье, провели очень много товарищеских матчей, где тоже играли под нагрузкой. Некоторым парням было тяжело, но я благодарен, что они это вытерпели. Сейчас они и сами видят, что оно того стоило. Ну а дальше – планомерно развиваться, точечно усиливаться, и мы вернёмся на прежний уровень «Химок», – сказал Мальцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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