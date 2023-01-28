«Русские ничуть не хуже легионеров». Как «Химки» продолжают борьбу за место в Лиге ВТБ

«Химки» вне Лиги ВТБ. С этой мыслью многие уже постепенно свыклись. Всё-таки идёт второй сезон, когда подмосковный клуб находится вне сильнейшего турнира нашей страны. Подходя к домашней арене химчан, невольно ловишь себя на мысли, что вот сейчас зайдёшь внутрь и снова попадёшь на противостояние с ЦСКА, УНИКСом или «Зенитом». Но пока «Химки» борются против «Динамо» из Владивостока, столичной «Руны» и «Уралмаша». Это Суперлига. Турнир, откуда в нынешнем сезоне в Лигу ВТБ пришли МБА и «Самара».

Кстати, именно «Самаре» досталось от химчан в этом сезоне. В 1/8 финала Кубка России команда Андрея Мальцева по сумме двух матчей обыграла фаворита, сотворив сенсацию собственными руками. Да и в следующем раунде «Химки» начали бодро: вели «+20» против «Руны» по ходу матча, чуть не растеряли всё в концовке, но за последние 15 секунд смогли сделать «+13». А уже после сложной победы главный тренер подмосковной команды ответил на вопросы «Чемпионата».

Андрей Мальцев Фото: БК «Химки»

– Андрей Николаевич, скоро почти три года, как вы пришли в «Химки». Чем сейчас живёте?

– Сейчас я живу «Химками». Действительно, третий год идёт. И за это время было столько всего интересного, такие ап-эн-даун. Приходил я в фарм-команду «Химок», через пять месяцев мы уже обыгрываем «Реал» в Евролиге, меня приглашают помощником Евгения Пашутина на Матч звёзд Единой лиги ВТБ, потом боремся в плей-офф с Краснодаром в Лиге ВТБ.

Далее финансовые сложности и непонятные перспективы, но благодаря усилиям руководства клуб сохраняется, собираем на скорую руку состав в Суперлиге-1, и тяжело получается, а сегодня уже мы в четвёрке Суперлиги и боремся за выход в «Финал четырёх» Кубка России. Несмотря на столько событий, перипетий, переживаний, объективных сложностей, в клубе есть чёткое понимание, куда мы двигаемся, вектор развития. Мы вместе хотим вернуть утраченные позиции и вернуться в элиту российского баскетбола. Да, приходится строить многое заново, у нас период становления. Но нам понятны цели и план по их достижению.

– Когда «Химки» ушли из Лиги ВТБ, не было у вас личного желания остаться в турнире?

– Не могу сказать, что за мной охотились команды Единой лиги ВТБ, дальше разговоров дело не заходило. И было большое желание с моей стороны остаться в «Химках», и руководство клуба оказало мне доверие. Как сейчас помню, это было 2 сентября 2021 года, когда было решено, что клуб будет выступать в Суперлиге и видит меня главным тренером.

Андрей Мальцев Фото: БК «Химки»

Самое главное, что клуб удалось спасти. Тогда собирали команду очень быстро для заявки, но всем игрокам я благодарен за работу. Это был важный этап возрождения клуба. В этом сезоне при финансовой стабильности, уверенности в завтрашнем дне мы уже более точечно и продуманно собрали состав. И я доволен тем, какой баскетбол сейчас показываем. Хотя точно есть над чем работать и куда расти. Хорошо то, что организация в «Химках» осталась на прежнем высоком уровне и мне не надо думать о бытовых вопросах. Я занимаюсь только баскетболом. Отмечу отдельно, что зрители возвращаются, с каждым матчем их всё больше. Поддержка трибун очень помогает.

– Какие у «Химок» спортивные задачи на сезон?

– Когда мы собирали команду, мы чётко понимали, что, не умаляя силу других команд, но есть большая тройка – это «Руна», «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» – и что на этой стадии нашего развития мы можем занять место рядом с ними. У этих клубов опыт, состав сыгранный. Мы же оставили только пять человек, восемь человек взяли новых. И говорить о том, что мы сразу должны заиграть, было нельзя.

Но мы очень здорово поработали летом. Мы ездили в Кисловодск на среднегорье, провели очень много товарищеских матчей, где тоже играли под нагрузкой. Некоторым парням было тяжело, но я благодарен, что они это вытерпели. Сейчас они и сами видят, что оно того стоило. Ну а дальше — планомерно развиваться, точечно усиливаться, и мы вернёмся на прежний уровень «Химок».

– Отсутствие легионеров в команде – это принципиальная позиция?

— Да, это принципиальная позиция. Я считаю, что наши русские игроки ничуть не хуже легионеров. И мы обязаны давать шанс своим ребятам. У нас в том году был один казах — Саня Жигулин. Но мы его не считали легионером, он свой полностью.

А сейчас мы принципиально хотим дать развитие российским игрокам. Чем мы точно выделяемся, так это тем, что у нас два «лимитчика» играют больше всех.

— Давайте расскажем, кто такие «лимитчики»?

— Лимитчики – это молодые игроки, не старше 2001 года рождения, которые по регламенту обязаны быть на каждом матче в ростере команды, а ещё должны сыграть определённое количество минут в сумме за чемпионат. У нас это Дима Кадошников и Саня Мальцев. И можно гордиться тем, что они не просто присутствуют в составе, но являются важными игроками, а порой и берут на себя лидерские функции. Единственное, мы не берём в расчёт молодёжные команды: ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Там задачи другие. А среди взрослых команд мы единственные, кто полностью использует лимитчиков.

Александр и Андрей Мальцевы Фото: БК «Химки»

— Сегодня вы обыграли «Руну» в четвертьфинале Кубка России. Но, скажем честно, многие думали, что «Химки» вылетят ещё в 1/8 финала от «Самары», команды Единой лиги ВТБ с сильными легионерами в составе. Как объясняете свой успех?

– Там получилась интересная история, то долго не могли согласовать даты и время, то вели в первой игре «+20», но закончили игру ничьей. А потом и вообще опоздали на ответную игру в Самару из-за отмен и переносов рейса. И вот с трапа самолёта приехали сразу к стартовому свистку и более чем уверенно победили. Ничего сверхъестественного мы не сделали, просто играли в баскетбол и очень хотели победить.

В первой игре 1/4 финала с «Руной» мы тоже с первой минуты захватили инициативу. Удивили соперника стартовой пятёркой, и наши ожидания оправдались. Но мы не пальцем в небо ткнули: мы очень готовились к сопернику, разбирали всё, забили 94 очка — лучший наш результат в сезоне. Но некогда радоваться, у нас уже вылет в Тамбов и уже другая игра и другие фамилии в голове. График непростой. Но лучше же играть, чем тренироваться.

– Несколько дней назад Диме Кадошникову выбили зуб. Через несколько дней он был одним из лучших игроков на паркете в матче с «Руной». Есть ли в этом взаимосвязь?

– К сожалению, нет. Так бы я ему уже все зубы повыбивал, и были бы чемпионами (смеётся). Я бы потом оплатил ему стоматолога. Это, конечно, шутка. На самом деле, обидно получилось, что Дима только поставил этот зуб и попали именно по нему. Такое стечение обстоятельств. Но не думаю, что это как-то сказалось. Дима накапливает силы, растёт, прибавляет в стабильности. Ему только 21 год, всё впереди. А когда Саша Курбатов восстановится, у нас будет очень хорошая передняя линия.

– Смотрите ли вы матчи Единой лиги? Что вас в этом необычном сезоне удивляет?

– Конечно, смотрю. Но ничего не удивляет. Есть Швед и все остальные. В какой команде Лёша будет, та и будет явным фаворитом. Не умаляя достоинств других баскетболистов, с уважением ко всем, просто Швед такой один.

Хотелось бы видеть больше новых имён российских игроков. А пока видим иностранцев, которые мигрируют из одной команды в другую. Немного 90-е напоминает, когда не успевали запомнить фамилии легионеров, а они уже уехали. Понимаю все объективные международные причины, но, раз так происходит, надо вкладываться в воспитание российских игроков в первую очередь, точно не в приглашение легионеров.



– Следите за ребятами, которых вы воспитали – Коноваловым, Хоменко, Лопатиным и многими другими?

– Конечно, слежу, со многими общаемся, и я за всех переживаю. Самое главное, чтобы здоровы были. Расстраиваюсь не тогда, когда они мало забивают, а когда они травмы получают. Вот это для меня самое плохое. Пускай проиграют, но без травм – выиграют ещё следующую игру. Потому что сейчас потоком травмы пошли уже какие-то серьёзные. То операция на спине, то колено, то голеностоп…

– На ваш взгляд, есть ли у ЦСКА конкуренты? Всё-таки победная серия 22:0.

– Однозначно есть. Мы помним, что в прошлом году серии решающие были до четырёх побед и как всё в итоге сложилось. Думаю, ни «Зенит», ни УНИКС последнего слова ещё однозначно не сказали. Уверен, что МБА будет также трепать нервы и «Зениту», и ЦСКА, и другим командам. Уверен, что «Локомотив» дома будет напрягаться изо всех сил. И у «Нижнего Новгорода» потрясающие игры бывают.

Скорее всего, каких-то сенсаций не будет и ЦСКА дойдёт до финала. Но лёгкой прогулки у него точно не будет. Я верю в это, потому что вижу, какие специалисты работают. И Перасович, и Паскуаль не дадут этому случиться легко. Они найдут способ обеспечить нервную жизнь ЦСКА. И я буду этому только рад. Но не из-за того, что не желаю успеха ЦСКА. Прошлогодняя финальная серия была одним из самых замечательных событий, которые были за последние годы в баскетболе. Мне она очень понравилась. По содержанию баскетбола, по накалу, по всему. Полные трибуны. Я был и в Ленинграде, и в Москве на матчах.

«Химки» в матче 1/4 финала Кубка России Фото: БК «Химки»

– За родной Питер порадовались?

– Я порадовался за баскетбол. Когда меня на второй игре спросили журналисты, каким я вижу исход серии, я сказал: «Я — за седьмой матч». Был классный баскетбол, но я опять же очень расстроился из-за Лёши Шведа, который сломал руку в концовке седьмого матча. Но на самих матчах я получал удовольствие. С одной стороны, Питер родной, я ведь начинал карьеру в спортклубе «Кировец», который относился к обществу «Зенит», с другой стороны, ЦСКА, где я проработал 15 лет. За кого тут болеть? Только за баскетбол.

– Если говорить о целях целях на сезон и чуть дальше. Куда «Химки» должны прийти?

– Мне бы очень хотелось, чтобы в ближайшее время «Химки» русским составом попали в Единую лигу ВТБ. И показали там то, что они умеют, и даже больше. Я считаю, что клуб достоин этого. По регалиям, по заслугам, по достижениям и по ежедневной работе. Хочу, чтобы приходило много-много болельщиков, чтобы все снова ощутили эту ауру сильного клуба, которому сложно противостоять.