«Эмбиид снова в пролёте». Мори отреагировал на результаты голосования стартовых пятёрок

Президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрил Мори считает, что журналисты из Бостона (США) повлияли на непопадание центрового Джоэла Эмбиида в стартовую пятёрку Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Джоэл Эмбиид снова в пролёте», – приводит слова 50-летнего специалиста в эфире 97.5 The Fanatic обозреватель The Painted Lines Остин Крелл. Мори также заверил, что «бессовестные бостонские СМИ» были «широко представлены» при выборе стартовых игроков к Матчу всех звёзд.

Как сообщает Крелл, в голосование принимали участие шесть журналистов The Ringer и два журналиста из Boston Globe.



Напомним, процент влияния на итоги голосования выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%. Матч всех звёзд пройдёт в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 19 февраля на «Вивинт-Арене».