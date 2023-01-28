«Я скучаю по Джею». Лидер «Финикса» — об отстранённом Краудере

Разыгрывающий и один из лидеров «Финикс Санз» Крис Пол рассказал об отношении к тяжёлому форварду команды Джею Краудеру.



«Мы с Джеем пришли в «Финикс» вместе. По правде говоря, я скучаю по нему. Он один из наших братьев», – приводит слова Пола издание AZ Central.

Действующее соглашение 32-летнего Краудера рассчитано до конца сезона-2022/2023 ($ 10,1 млн). Летом форвард выйдет на рынок свободных агентов.

«Финикс Санз» занимает девятое место в Западной конференции с 25 победами при 25 поражениях. Следующую игру аризонская команда проведёт с «Сан-Антонио Спёрс» на выезде 29 января (4:00 мск).



Напомним, прошлым летом Краудер оставил загадочное сообщение в соцсетях, намекнув на «неизбежные перемены». Ранее форвард дал комментарий по поводу ситуации с отстранением от игр команды.