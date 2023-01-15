«Это болезненная ситуация». Краудер рассказал об отстранении от матчей «Финикса»

Форвард «Финикс Санз» Джей Краудер рассказал о ситуации с отстранением от игр команды.



В межсезонье «Санз» планировали обменять игрока, у которого возникли разногласия с тренерским штабом, но Краудер по-прежнему числится в «Финиксе, но отстранён от команды и не провёл ни одной игры в текущем сезоне.



«Я разговаривал со всеми игроками и всё подчёркивали, как им не хватает меня. Они сказали, что уважают моё решение и я за это очень благодарен. То, как меня выталкивали за дверь, было ошеломляющим ударом и для меня, и для партнёров по команде.



Я продолжу готовиться к возвращению каждый бен. Как только получу шанс, буду собой. Лидером на площадке и в раздевалке. Ценю, что одноклубники меня ценили, ни тренеры не оценили мой вклад. Это болезненная ситуация, она не имеет ничего общего с контрактными разногласиями», — приводит слова Краудера CBS Sports.