Инсайдер: «Лейкерс» могут выменять Зака Лавина у «Чикаго»
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Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу рассказал о сценарии, в результате которого «Лос-Анджелес Лейкерс» может приобрести атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина.
«Лейкерс» могут выменять Зака Лавина у «Буллз» в теории. «Озёрникам» достаточно будет предложить Расселла Уэстбрука и два драфт-пика первого раунда, чтобы соблюсти правила лиги. В «Чикаго» пошли бы на это», – заявил инсайдер ESPN Зак Лоу во время своего подкаста The Lowe Post.
В текущем сезоне 27-летний Лавин принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 23,6 очка, 4,7 подбора и 4,2 передачи при реализации бросков 45,8%, где 37,3% – трёхочковые.
Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 48,96 млн).
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