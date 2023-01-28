Мэлоун: сейчас мы видим лучшую версию Николы Йокича
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун высказался о лидере команды Николе Йокиче. По словам Мэлоуна, сейчас мы видим лучшую версию Йокича за карьеру.
«Никола Йокич сейчас — лучшая его версия, которого я когда-либо видел.
Джоэл Эмбиид? Он невероятно большой, и при этом у него есть необходимый набор навыков, против него невероятно сложно защищаться. Любой команде приходится использовать всякие разные уловки, чтобы иметь хоть какой-нибудь шанс на успех», — приводит слова Мэлоуна ESPN.
Йокич в нынешнем сезоне в среднем набирает 25,1 очка, совершает 11,0 подбора и отдаёт 9,9 результативной передачи за игру.
Джоэл Эмбиид в среднем набирает 33,4 очка, совершает 9,8 подбора и отдаёт 4,1 передачи за матч.
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