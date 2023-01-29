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На Reddit обвинили «Мемфис» в завышении статистических показателей игрока. В НБА ответили

На Reddit обвинили «Мемфис» в завышении статистических показателей игрока. В НБА ответили
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Пользователь Reddit в своём посте обвинил статистика «Мемфис Гриззлиз» в том, что он намеренно завышает показатели количества блок-шотов форварда команды Джарена Джексона в нынешнем сезоне. По заявлению болельщика, ему показалось странным, что большую часть из блок-шотов в нынешнем сезоне он совершил в домашних встречах — 66 против 37 в гостевых матчах. При этом пользователь прикрепил видеозаписи, на которых, по его мнению, игроку были ошибочно приписаны показатели.

В НБА отреагировали на это заявление, отметив, что ошибок в статистике сезона нет. Об этом сообщил старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк.

«Чтобы обеспечить достоверность игровой статистики, аудиторы, независимые от людей на местах, проверяют все игровые эпизоды и статистические решения в прямом эфире. В случае необходимости изменения вносятся сразу после игры. Все эпизоды в матчах «Мемфиса» были рассчитаны верно и в соответствии с правилами, изложенными в руководстве для статистики НБА», — приводит слова Фрэнка Action Network.

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