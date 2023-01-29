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Дабл-дабл Эмбиида с 47 очками помог «Филадельфии» обыграть «Денвер»

Дабл-дабл Эмбиида с 47 очками помог «Филадельфии» обыграть «Денвер»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:119.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 18 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 передач.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который записал в свой актив 24 очка. Джамал Маррей набрал 22 очка.

Таким образом, «Филадельфия» одержала седьмую победу подряд. «Денвер», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Орландо Мэджик», а «Денвер» проведёт матч с «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2023, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 47, Харден - 17, Ньянг - 14, Харрис - 14, Макси - 13, Мелтон - 13, Милтон - 2, Такер - 2, Тибулл - 2, Харрелл - 2, Кинг, Коркмаз, Рид, Спрингер, Хаус, Шэмпени
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Маррей - 22, Портер - 20, Гордон - 18, Хиланд - 11, Колдуэлл-Поуп - 8, Браун - 7, Ннаджи - 5, Грин - 4, Браун, Гиллеспи, Джордан, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
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