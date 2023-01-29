Дабл-дабл Эмбиида с 47 очками помог «Филадельфии» обыграть «Денвер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:119.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 18 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 передач.
Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который записал в свой актив 24 очка. Джамал Маррей набрал 22 очка.
Таким образом, «Филадельфия» одержала седьмую победу подряд. «Денвер», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Орландо Мэджик», а «Денвер» проведёт матч с «Нью-Орлеан Пеликанс».
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