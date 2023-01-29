Леброну осталось 136 очков до рекорда Абдул-Джаббара

После очередного матча регулярного чемпионата НБА звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их теперь 38 251.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в гостях встречались с «Бостон Селтикс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 125:21. Джеймс набрал 41 очко, став самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету также девять подборов и восемь ассистов. В составе победителей чаще всего кольцо соперников поражал Джейлен Браун. В его активе 37 очков, девять подборов и три передачи.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом. Видеоролик: