Игрок «Лейкерс» получил технический фол за демонстрацию фотоаппарата. Видео
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (121:125) был предупреждён техническим фолом.
Беверли в ходе небольшого перерыва между основным временем игры и овертаймом подошёл к судье со съёмочной камерой в руках. Защитник таким образом пытался напомнить про существование видеоповторов.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Ранее форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.
Комментарии
- 29 января 2023
-
09:16
-
09:05
-
08:24
-
07:50
-
07:32
-
01:36
-
00:52
-
00:03
- 28 января 2023
-
23:52
-
23:03
-
22:57
-
22:41
-
22:01
-
20:57
-
20:48
-
19:53
-
19:08
-
18:52
-
18:06
-
16:24
-
15:50
-
15:32
-
15:15
-
15:11
-
14:59
-
14:51
-
14:10
-
13:51
-
13:22
-
13:05
-
12:43
-
12:20
-
12:01
-
11:46
-
11:35
Партнерский контент