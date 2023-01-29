Игрок «Лейкерс» получил технический фол за демонстрацию фотоаппарата. Видео

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (121:125) был предупреждён техническим фолом.

Беверли в ходе небольшого перерыва между основным временем игры и овертаймом подошёл к судье со съёмочной камерой в руках. Защитник таким образом пытался напомнить про существование видеоповторов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.