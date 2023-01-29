Тренер «Лейкерс»: судьи не могут свистнуть очевидное нарушение правил

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после матча регулярного сезона с «Бостон Селтикс» (121:125) дал комментарий по поводу неудачного владения команды в основное время при счёте 105:105.

«Они не могут свистнуть очевидное нарушение правил на лучшем игроке планеты! Это просто удивительно. До них не достучаться», – цитирует Хэма обозреватель The Athletic Джован Буха.

Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.



Ранее звёздный бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис после игры критически отозвался о судьях, обслуживающих встречу.