«Не понимаю этого». Леброн Джеймс — о концовке матча «Лейкерс» — «Бостон»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного сезона с «Бостон Селтикс» (121:125) прокомментировал концовку основного времени встречи при счёте 105:105 с его участием.

«Это очень и очень сложно объяснить – вы сами всё видели. Я прохожу под кольцо не меньше других игроков, при этом эти игроки совершают как минимум десять попыток со штрафной линии за игру. Я просто этого не понимаю», – цитирует Джеймса Lakers Daily.

Напомним, форвард калифорнийского клуба имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.



Ранее в лиге признали ошибку судейской бригады в концовке основного времени матча.