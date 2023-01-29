«Не понимаю этого». Леброн Джеймс — о концовке матча «Лейкерс» — «Бостон»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного сезона с «Бостон Селтикс» (121:125) прокомментировал концовку основного времени встречи при счёте 105:105 с его участием.
«Это очень и очень сложно объяснить – вы сами всё видели. Я прохожу под кольцо не меньше других игроков, при этом эти игроки совершают как минимум десять попыток со штрафной линии за игру. Я просто этого не понимаю», – цитирует Джеймса Lakers Daily.
Напомним, форвард калифорнийского клуба имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.
Ранее в лиге признали ошибку судейской бригады в концовке основного времени матча.
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