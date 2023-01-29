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Йонас Валанчюнас был удалён за грубую игру. Видео

Йонас Валанчюнас был удалён за грубую игру. Видео
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Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Йонас Валанчюнас во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (103:113) получил удаление за грубую игру против соперника.

Литовский баскетболист в начале второй четверти в посте ударил оппонента Таджа Гибсона локтем при попытке пройти под кольцо. Судьи, обслуживающие встречу, пересмотрели момент и определили неспортивный фол второй степени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В текущем сезоне 30-летний Валанчюнас принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 14,5 очка, делая 9,8 подбора и 1,6 передачи при реализации бросков 54%, где 36% – трёхочковые.

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает пятое место в Западной конференции с 26 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Пеликанс» проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 30 января (4:00 мск).

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