Патрик Беверли исполнил эффектный путбэк-данк. Видео

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (121:125) стал автором эффектного момента.
За 18 секунд до конца основного времени встречи Беверли после неудачного трёхочкового броска Энтони Дэвиса добавил мяч в корзину. Патрик воспользовался тем, что никто из игроков «Бостона» не подставил ему спину перед борьбой за отскок.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В текущем сезоне 34-летний разыгрывающий калифорнийской команды принял участие в 41 игре, набирая в среднем 6,4 очка, делая 3,3 подбора и 2,5 передачи при реализации бросков 39,9%, где 34,7% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 27 поражениях. Следующую встречу «Лейкерс» проведут с «Бруклин Нетс» на выезде 31 января (3:30 мск).
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