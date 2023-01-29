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Трея Мёрфи пригласили на конкурс по броскам сверху

Трея Мёрфи пригласили на конкурс по броскам сверху
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Лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Трей Мёрфи получил приглашение на конкурс по броскам сверху в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает обозреватель ESPN Эндрю Лопес.

На данный момент известно, что в конкурсе ещё примут участие атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Шэйдон Шарп, лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Кей Джей Мартин и разыгрывающий из лиги развития НБА Мэк Макланг.

В текущем сезоне 22-летний Мёрфи принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 12,5 очка, 3,7 подбора и 1,3 передачи при реализации бросков 47,6%, где 39,2% – трёхочковые.

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает пятое место в Западной конференции с 26 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Пеликанс» проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 30 января (4:00 мск).

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