Деннис Шрёдер призвал штрафовать судей за совершение ошибок

Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер после проигранного матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (121:125) предложил штрафовать судей за совершение ошибок, влияющих на исход игр.

«Пора бы уже штрафовать судей за их же ошибки. Они ещё умудряются давать технические фолы за то, что мы реагируем на их неправильные действия. Пора это остановить. Нам нужно выигрывать каждый матч, чтобы достичь поставленных целей, а из-за судейских ошибок за сезон мы проиграли как минимум от трёх до пяти игр. Это очень тяжело», – написал Шрёдер в соцсетях.

Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.



В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121. Ранее известный американский журналист Билл Симмонс заявил, что судьи приняли правильное решение в концовке основного времени матча.