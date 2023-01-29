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Билл Симмонс: отличное судейское решение

Билл Симмонс: отличное судейское решение
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Известный американский журналист Билл Симмонс считает, что судьи приняли правильное решение в концовке основного времени матча «Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:121) не свистеть фол на форварде «озёрников» Леброне Джеймсе.

«Отличное судейское решение. Рука – это часть мяча, это известно каждому», – написал Симмонс в соцсетях.

Форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121. Ранее Реджи Миллер после встречи дал оценку судейским действиям.

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