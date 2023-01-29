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«Автодор» обыграл «Самару» в стартовом матче второго этапа Единой лиги ВТБ

«Автодор» обыграл «Самару» в стартовом матче второго этапа Единой лиги ВТБ
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В Саратове на стадионе «Кристалл» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» оказался сильнее «Самары». Счёт встречи — 93:83.

Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт, который записал в свой актив 30 очков. У «Автодора» наилучшую результативность продемонстрировал Малик Ньюмэн — 25.

Стоит отметить, что это стартовый матч второго этапа чемпионата. Обе команды играют в группе «Б». Помимо «Автодора» и Самары, во вторую группу входят «Астана», «Минск», «Парма-Пари» и «Енисей».

«Автодор» в следующем туре сыграет в гостях с «Енисеем». Матч состоится 8 февраля. «Самара» 3 февраля примет на своей площадке «Парму-Пари».

Единая лига ВТБ. Группа Б
29 января 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
93 : 83
Самара
Самара, Россия
Автодор: Гаррет, Загорац, Колесников, Мачадо, Минченко, Михайловский, Николич, Ньюмэн, Петенев, Пранаускис, Цыбиков
Самара: Барашков, Зверев, Ивлев, Карданахишвили, Лазарев, Найт, Пичкуров, Риверс, Теодор, Умрихин, Шелекето, Эннис
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