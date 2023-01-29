«Зенит» отзаявил Ричарда Соломона из паспорта команды на Единую лигу ВТБ, но контракт с центровым по-прежнему действует. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
В этом сезоне Соломон в среднем за игру набирал 7,9 очка, 6,3 подбора и 0,7 передачи. Всего он принял участие в 19 матчах.
Соломон начинал карьеру в Лиге развития НБА, где выступал за фарм-клуб «Оклахома-Сити Тандер». В 2016 году после года в Японии Ричард подписал контракт с «Атлантой», но был отчислен ещё до конца сезона, после чего отправился в Европу и выступал во французском чемпионате.
Прошлый сезон Ричард Соломон провёл в турецком «Бахчешехире». В национальном чемпионате американец проводил в среднем 18 минут на площадке, набирал 10,6 очка и совершал 5,2 подбора. «Бахчешехир» по итогам сезона стал обладателем Кубка Европы ФИБА.
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