Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» отзаявил Ричарда Соломона

«Зенит» отзаявил Ричарда Соломона
Комментарии

«Зенит» отзаявил Ричарда Соломона из паспорта команды на Единую лигу ВТБ, но контракт с центровым по-прежнему действует. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В этом сезоне Соломон в среднем за игру набирал 7,9 очка, 6,3 подбора и 0,7 передачи. Всего он принял участие в 19 матчах.

Соломон начинал карьеру в Лиге развития НБА, где выступал за фарм-клуб «Оклахома-Сити Тандер». В 2016 году после года в Японии Ричард подписал контракт с «Атлантой», но был отчислен ещё до конца сезона, после чего отправился в Европу и выступал во французском чемпионате.

Прошлый сезон Ричард Соломон провёл в турецком «Бахчешехире». В национальном чемпионате американец проводил в среднем 18 минут на площадке, набирал 10,6 очка и совершал 5,2 подбора. «Бахчешехир» по итогам сезона стал обладателем Кубка Европы ФИБА.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023