Секулич рассказал, за счёт чего «Локомотив» одержал победу в гостевом матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (92:90).

«Это был отличный матч, отличная атмосфера. Мы начали игру так, как хотели, задали тон всей игре. Постарались остаться командой, играть в командный баскетбол даже тогда, когда «Зенит» пытался вернуться в игру и даже вернулся. Спасибо последнему броску Емченко, но, кроме этого, мы не потеряли фокус, не потеряли постоянства в своей игре. Это главное, вот эти общекомандные взаимодействия. Мы знали, что «Зенит» — отличная команда, но командный дух и командные усилия «Локо» сегодня были сильнее», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.