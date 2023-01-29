Секулич рассказал, за счёт чего «Локомотив» одержал победу в гостевом матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (92:90).
«Это был отличный матч, отличная атмосфера. Мы начали игру так, как хотели, задали тон всей игре. Постарались остаться командой, играть в командный баскетбол даже тогда, когда «Зенит» пытался вернуться в игру и даже вернулся. Спасибо последнему броску Емченко, но, кроме этого, мы не потеряли фокус, не потеряли постоянства в своей игре. Это главное, вот эти общекомандные взаимодействия. Мы знали, что «Зенит» — отличная команда, но командный дух и командные усилия «Локо» сегодня были сильнее», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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