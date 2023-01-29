Паскуаль высказался по поводу поражения «Локомотиву-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (90:92).

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», это была достойная победа для них. В этой игре, очевидно, мы не лучшим образом провели первую четверть, особенно в защите. Это вселило в нас неуверенность. Несмотря на это, мы не выключились из игры и боролись, постарались вернуться, несколько раз были близки. Но не получилось», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Трей Томпкинс, на счету которого 23 очка. У «Локомотива-Кубань» больше всех очков набрал Джейлен Барфорд — 22.



Стоит отметить, что это стартовый матч Этапа победителей Единой лиги ВТБ. Ранее московский ЦСКА также добыл победу в своём матче, обыграв МБА.