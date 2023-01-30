Дабл-дабл Дариуса Гарлэнда помог «Кливленду» переиграть «Клипперс»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:99.



Самым результативным игроком у «Кливленда» стал 16-й номер турок Джеди Осман, набравший 29 очков, два подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который заработал дабл-дабл: 16 очков, два подбора и десять передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Бостон. На его счету 24 очка, один подбор и три передачи. Также отметим 7-го номера американца Амира Коффи, который набрал 18 очков, четыре подбора и всего две передачу.