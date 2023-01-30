Дабл-дабл Дариуса Гарлэнда помог «Кливленду» переиграть «Клипперс»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:99.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал 16-й номер турок Джеди Осман, набравший 29 очков, два подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который заработал дабл-дабл: 16 очков, два подбора и десять передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Бостон. На его счету 24 очка, один подбор и три передачи. Также отметим 7-го номера американца Амира Коффи, который набрал 18 очков, четыре подбора и всего две передачу.
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
122 : 99
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Осман - 29, Гарлэнд - 16, Аллен - 15, ЛеВерт - 12, Митчелл - 11, Мобли - 9, Окоро - 8, Уэйд - 8, Стивенс - 5, Нето - 4, Рубио - 3, Лопес - 2, Дьяките, Лав, Мобли, Уиндлер
Лос-Анджелес Клипперс: Бостон - 24, Коффи - 18, Браун - 13, Диабате - 13, Престон - 12, Пауэлл - 11, Мэнн - 4, Зубац - 2, Кеннард - 2, Батюм, Джексон, Джордж, Ковингтон, Леонард, Моррис, Уолл
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