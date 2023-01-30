Федерация баскетбола Украины может бойкотировать квалификацию к ОИ при допуске россиян

ФБУ (Федерация баскетбола Украины) обратилась к Международной федерации баскетбола (ФИБА) из-за намерений Международного олимпийского комитета рассмотреть допуск россиян и белорусов к соревнованиям

«В это время Международный олимпийский комитет рассматривает участие российских и белорусских спортсменов в ближайших Олимпийских играх-2024 в Париже. В этот факт нам трудно поверить. Всегда фундамент олимпизма был заложен на принципах взаимоуважения и борьбы за мир. Цель же олимпийского движения состоит в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, которое заботится о сохранении человеческого достоинства.

Мы призываем FIBA, как члена олимпийской семьи, предпринять решительные шаги по недопущению участия в Олимпийских играх, квалификации к ним и другим международным стартам спортсменов из России и Белоруссии», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФБУ.