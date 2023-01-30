Лукич высказался по поводу предстоящего матча с УНИКСом в Этапе победителей Лиги ВТБ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал предстоящую встречу с УНИКСом в Единой лиге ВТБ.
«После нескольких неплохих игр в исполнении нашей команды, в том числе победы над УНИКСом в Кубке России, на «Нижний Новгород» легла новая ответственность – как минимум продемонстрировать такой же уровень баскетбола в ближайших матчах.
Надо понимать, что по сравнению с предыдущей кубковой встречей в составе УНИКСа появятся три-четыре легионера, которые делают разницу на площадке. А потому нам необходимо действовать максимально сконцентрировано на площадке, находить правильные решения как в защите, так и в нападении. Сделать это будет нелегко. Перед нами сложный выезд, да и вся вторая часть чемпионата, игры с топовыми коллективами станут настоящим вызовом для нашей команды», — приводит слова Лукича пресс-служба клуба.
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