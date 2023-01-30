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Шариф О'Нил объяснил резкие высказывания со стороны его отца

Шариф О'Нил объяснил резкие высказывания со стороны его отца
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Шариф О'Нил, сын легендарного баскетболиста Шакила О'Нила, объяснил, почему его отец иногда позволяет себе резкие высказывания в адрес других игроков.

«Он просто говорит такие вещи, чтобы заставить игрока заткнуть его. Он всего лишь хочет, чтобы чуваки доказали, что он не прав… это его способ добиться этого», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Шариф О’Нил не был выбран на драфте НБА 2022 года, но позже подписал соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» и выступил за «озёрников» в Летней лиге.

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой играл за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». На счету О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:

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